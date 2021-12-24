Karaburun Kaymakamı hakkında iddia: ‘Aldığı araziyi yapılaşmaya açtırıp sattı...’

İzmir'in Karaburun İlçesi Kaymakamı Serap Özmen Çetin'in satın aldığı "tarım alanı" vasfındaki 1347 metrekarelik arsayı, "zeytin salamura tesisi" kurulacağı gerekçesiyle yapılaşmaya açtırılmasını sağladığı ve iki ay sonra burasını sattığı iddia edildi.

Karaburun Belediyesi'nin karara "şerh" koymasına rağmen İl Tarım Müdürlüğü'nün onayı ile yapılaşmaya açılan ve en az iki kat değerlenen arazinin Kaymakam Çetin sattıktan sonraki üç ay içinde üç kez el değiştirdiği ileri sürüldü.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi hazırlayıp iddiaları TBMM gündemine taşırken, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise "Kaymakam hanım emlakçı gibi. Görevden el çektirilmesi lazım" dedi.

Zeytin salamura tesisi ve eve İl Tarım’dan koşullu onay

Karaburun Kaymakamı olarak Eylül 2018'de atanan Serap Özmen Çetin, iddiaya göre, 15 ay sonra, Mordoğan'ın Çatalkaya Mevkii'nde 1347 metrekarelik bir arazi satın aldı. Arazi, tapuda "arsa" olarak gözükse de Karaburun'un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ilan edilmesi dolayısıyla "tarım alanı" vasfında değerlendiriliyordu.

Ancak birkaç ay sonra sürpriz bir gelişme yaşandı. İddiaya göre, Kaymakam Çetin, ilçedeki bir müteahhidi aracı olarak kullanarak, arazinin 130 metrekarelik bölümüne "zeytin salamura tesisi ve ev" kurmak için ilgili kamu kurumlarına başvurdu. Arazinin yapılaşmaya açılmasına olanak sağlayacak bu talep, İl Tarım Müdürlüğü'nce 23 Aralık 2020 tarihinde onaylandı.

Tarım İl Müdürlüğü'nün "söz konusu evin tesisten önce yapılmaması ve parselin vasfının arsa olarak değiştirilmemesi ve ifraz edilmemesi" kaydıyla onay verdiği belirtildi.

Daha sonra dosya Karaburun Belediyesi'ne geldi. Karaburun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, kamu kurumlarından "uygunluk" görüşleri alan arazi için 4 Ocak 2021 tarihinde "imar durumu evrakı" düzenledi. Arazinin tarım alanında kaldığı notu düşüldü. Ancak, Karaburun Belediyesi'nin şerh koymasına rağmen arazi için 16 Temmuz 2021 tarihinde yapı ruhsatı alındı.

Bu tarihten sonra en az iki kat değerlenen araziye Kaymakam Serap Özmen Çetin'in taahhüt ettiği gibi "zeytin salamura tesisi" kurulmadı. Yolu da açılan arazi, Kaymakam Çetin tarafından yaklaşık 2 ay sonra, 21 Eylül 2021 tarihinde satıldı. Bu satışın ardından 3 ay içinde aynı arazinin 3 kez el değiştirdiği ileri sürüldü.

‘Aldım, sattım. Ne var bunda?’

Karaburun Cumhuriyet Başsavcısı Osman Berat Çetin'in de eşi olan Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin, yerel bir internet sitesinin araziyle ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Çetin'in "Kaymakamsam, kaymakamım. Kaymakamsam alamaz mıyım kardeşim arazi? Aldım, sattım. Ne var bunda yani?" diyerek gazeteciyi azarladığı iddiası bu web sitesinde yayınlandı.

Karaburun'a komşu Urla'da da geçen yıl benzer arazi iddiaları gündeme gelmişti. Urla Belediyesi'ne kayyum olarak atanan dönemin Urla Kaymakamı Önder Can'ın görev yaptığı ilçeden 3 milyon TL değerinde arazi satın aldığı öne sürülmüştü. Kaymakam Can, birkaç ay sonra görevden alınmış, merkeze çekilmişti.

Karaburun'daki bu iddialar CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından da TBMM gündemine taşındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi hazırlayan CHP'li Bakan, “Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin hakkındaki bu iddialarla yönelik açıklamanız nedir? Kaymakam Serap Özmen Çetin hakkında, görevi kötüye kullanmak suretiyle haksız menfaat sağlanması iddialarına yönelik adli ve idari soruşturma başlatılmış mıdır/başlatılacak mıdır?” sorularını yöneltti.

CHP'li Bakan, şöyle devam etti:

“Bu durum; sıradan vatandaşın ÖÇK mevzuatı kapsamında arazilerine çivi çakamadığı, hiçbir imar talebine yanıt alamadıkları dönemde, kırsal alandaki bir arazinin Kaymakam tarafından ‘salamura tesisi ve ev imarlı’ hale getirildikten sonra satılması, üstelik imarsız olduğu dönemde mali değeri daha düşük olan bu arsanın ‘tesis ve ev imarlı’ yapıldıktan sonra satılması tartışmalara yol açmıştır. Öte yandan, Kaymakam’ın sattığı bu arazinin 3 ayda 4 kez sahibinin değişmesi de gündeme gelmiştir.” (ANKA)