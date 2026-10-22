Karaburun Belediye Başkanı istifa etmişti: AKP Genel Sekreteri'nden 'görüşmemiz yok diyemeyiz' açıklaması

AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP’den istifa ederek AKP saflarına katılan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ı bugün makamında ziyaret etti.

İnan’a AKP İzmir Başkanı Bilal Saygılı, AKP Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen eşlik etti.

Eyyüp Kadir İnan, ziyaret sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Siyasetteki çürümenin alabildiğine arttığı son dönemlerde, belediye başkanları birer birer AKP'ye transfer oluyor. Yer değiştiren siyasetçileri ifşa eden soL'a destek vermek için abone olabilirsiniz.

'Çok seçici davranıyoruz'

Ege'deSonSöz'den Berivan Kaya'nın haberine göre, Yeni Parti’den istifa eden Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ile görüşüp görüşmediklerine yönelik soruya yanıt veren İnan, "Hayırlısı" dedi. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve bazı ilçe belediye başkanlarıyla görüşme yapılıp yapılmadığına ilişkin gelen soruya yanıt veren İnan, “Görüşmemiz yok diyemeyiz. Partimizin kapısının, partimizin değerleri doğrultusunda herkese açık oluğunu ifade ettik. Çok seçici davranıyoruz” dedi.

'Menderes'te enkaz bıraktılar, o enkazın ne boyutta olduğunu Özgür Özel biliyor mu?'

Menderes Belediyesi’ne yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunan İnan, “Menderes Belediye Başkanıyla ilgili yaptığımız açıklamayı hatırlıyorsunuz. Yeni Menderes Belediye Başkanımız Asuman Hanım gece gündüz Menderes için çalışıyor. Bazı arkadaşlarım önceki belediye başkanı için kefalet ortaya koymuştu. O kefaletleri İzmirlilere ve Mendereslilere açıklasınlar. Adeta Asuman Hanım enkaz devraldı. O enkazın ne boyutta olduğunu Özgür Özel biliyor mu? Hangi kefaletlere imza attığını biliyor mu? Gelsin Menderes Belediyesi’ni nasıl çirkinliklere imza atıldığını, hangi arkadaşlarının kefalet ortaya koyduğunu ve o kefalet arkadaşların da nasıl enkaz bıraktığını Asuman Hanım Özel’e anlatsın” ifadelerini kullandı.

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