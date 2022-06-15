Karabük'te yağmur nedeniyle dükkân ve evleri su bastı

Karabük’te öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağışla yollar göle dönerken, sürücüler trafikte ilerleyemedi. Sağanak yağmur sonrası su basan bazı ev ve iş yerleri çamur içerisinde kaldı. Bağ-Essan Sanayi Sitesi’nde dükkânları çamur içerisinde kalan esnaflar zor anlar yaşadı.

Öte yandan Kartaltepe Mahallesi Recep Sami Yazıcı Sokak’ta bulunan bir dikim evi ile Yeni Mahalle Mehmetçik Caddesi’nde dere kenarındaki bir evi su bastı. Karabük Belediyesine bağlı ekipler ile vatandaşlar su tahliye çalışması yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, kentte metrekareye 14 kilogram yağışın düştüğü belirtildi. (İHA)