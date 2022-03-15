Karabük'te heyelan nedeniyle çok sayıda ev boşaltıldı

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde Şubat ayında sağanak yağış sonrası yumuşayan toprak heyelana neden olmuştu. Yollardaki ve bahçelerdeki çökmeler ve derin yarıklar nedeniyle 21 evde bulunan vatandaşlar tahliye edilmişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından etkili olan kar yağışı ile birlikte aynı mahallenin farklı bölgesinde ikinci kez heyelan meydana geldi. Mahalle yolunun iki tarafında da çökmelerin oluştuğu bölgede AFAD ekipleri inceleme yaptı. Ekipler bölgeyi gözlem altına alırken, tedbir amaçlı boşaltılan 6 evdeki vatandaşlar eşyalarını traktörle güvenli yerlere taşıdı. Öte yandan direklerin yıkılması nedeniyle mahallede elektrikler de kesildi.

Köy sakinlerinden İrfan Kurt, “Öğleden sonra 1-2 saat içerisinde bu hale geldi. Yetkililer burayı boşaltmamız gerektiğini söyledi. Eşyalarımızı traktörlerle almaya çalışıyoruz. Şimdilik bulduğumuz yerlere, akrabaların yanına taşıyoruz. Bu durumu yaşamayan bilemez. Köyümüzün yarısından fazlası boşaltılmıştı. Köyümüzün durumu hiç iyi durumda değil” dedi.

Şahin Kurt ise daha önce ufak tefek çatlaklıkların bulunduğu okulun heyelan nedeniyle daha tehlikeli duruma geldiğini ifade ederek, “Bu şekil değildi. Şu anda kullanılmaz, içerisine girilemez bir halde. Diğer tarafta yaklaşık 15 hane var onlara ulaşım yok” diye konuştu. (İHA)