Kara liste uygulaması mı? Develi'nin Sedat Peker yazısının başına gelenler

Turgay Develi'nin soL'da yayınlanan son köşe yazısı "Adana da Sedat Peker'in diline düştü" başlığını taşıyordu. Develi, sürekli kullandığı bir SMS servisi aracılığıyla sık sık yaptığı gibi soL yazısını genişçe bir listeye ulaştırmak istedi.

Develi, ilk sorunla burada karşılaştı. Servis sağlayıcı şirket toplu SMS gönderisinin kabul edilmediğini bildirdi. Verilen bilgi gönderinin BTK'ya takıldığı şeklindeydi.

Develi, gönderide yer alan yazı başlığı yerine "Kirin ve gayri meşruluğun üzerine çöktüğü şehir: Adana" spotunu kullanarak yeniden denedi. Aynı şekilde engele takılan gönderi dağıtım listesine ulaştırılmadan engellendi.

Yazarımızın konuyla ilgili verdiği bilgi üzerine yazı için bir alternatif URL bağlantısı oluşturduk. Gönderi yeni bağlantıyla dağıtım listesine ulaştı.

Sonunda böyle ulaştı

Sorular, sorular

Develi'nin engelle karşılaşan yazısı hakkında şimdiye kadar alınmış bir mahkeme kararı yok. Erişim engelleme talebiyle yapılmış bir başvuru da henüz gerçekleşmiş değil. Filtrelemenin nasıl gerçekleştiği konusu fazlasıyla karanlık.

Toplu SMS servisleri, servisi kullanan kişi ya da kurumların aradaki bir servis sağlayıcı firmanın oluşturduğu web arayüzünden yapılan girişle başlıyor. Kullanıcı yollamak istediği mesaj içeriğini ve dağıtım listesini bu arayüzden gönderiyor. Servis sağlayıcı firmalarsa, bir ya da birkaç GSM operatörüne mesaj içeriği ve dağıtım listelerini operatörlerin sağladığı altyapı üzerinden ulaştırıyor.

Bu noktada mesaj içeriğiyle ilgili kanuni sorumluluk tamamen kullanıcıya ait. Burada da yollanan mesajla ilgili herhangi bir suç oluşması durumunda mesajı yollayan kişi olarak Turgay Develi'nin sorumluluğu var. Üstelik, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) hükümleri gereği, GSM operatörleri bu mesajları "göremiyor", açık metin olarak kayıtlarını tutamıyor. Mesaj operatöre ulaştığı noktada bir anahtarla şifreleniyor ve alıcılara ulaştığında onlar tarafından okunabiliyor. Bütün bunlar olurken, tüm mobil iletişim kayıtları gibi SMS/MMS gönderimlerinin kayıtları da “Lawful Interface” olarak bilinen bir link üzerinden BTK'ya aktarılıyor (kopyalanıyor). Bu verileri 10 yıl süreyle saklayan BTK da yollanan mesajı inceleme ya da filtreleme yetkisine sahip değil. Bu konuda yetkilendirilmiş bir yargı organı tarafından istekte bulunulursa konuşmalar ya da mesajlar bu kuruma teslim edilmek üzere BTK tarafından çıkartılıyor.

Sözkonusu gönderi için servis sağlayıcı şirketin de operatörün de inceleme, kayıt altına alma ya da sansürleme/değişiklik yapma yetkisi kanunen yok. KVKK’ya göre “Veri İşleyen” konumunda olan GSM operatörünün sorumluluğu, hem kişisel hem de kurumsal/ticari bilgilerin güvenliği çerçevesinde belirleniyor. Bu nedenle operatörün “kişisel bilgi” veya “ticari bilgi” kapsamına giren herhangi bir mesaja müdahale etme, filtreleme ve/veya saklama hakkı yok.

Öte yandan firma yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Develi'nin gönderisi operatöre yüklendiği aşamada geri çevrilmiş. Bağlantı değiştirildiğinde gönderinin ulaşması, bir tür kara liste uygulamasıyla engellendiğini düşündürüyor.

Bu tür operasyonlarda, kelime, kalıp ya da internet bağlantısı (URL) üzerinden kara listeler oluşturulması ve bu kara listeyle yapılan karşılaştırmalarla engellemeler yapılması mümkün. Hatta daha akıllı uygulamalarda bağlantı üzerinden ulaşılan sayfanın içeriğini inceleyen bir yazılım, onay ya da red kararı verebiliyor ancak burada da yasal çerçeve oldukça açık: Bu tür bir filtreleme yasal değil.

Develi'nin Pazartesi gününün ilk saatlerinde yayınlanan yazısının URL bağlantısı, Pazartesi günü yollamaya çalıştığı toplu mesajda engele takılıyor. Bağlantı dışındaki sunum metni değiştirilerek de yapılan birden fazla denemede sonuç değişmiyor. Bağlantıyı değiştirerek yolladığı mesajlarsa hedefine ulaşıyor. Operatör aşamasında bu bağlantı için bir kara liste uygulandığı anlaşılıyor. Hakkında hiçbir yasal takip, mahkeme kararı bulunmayan bir internet yayını, karanlık bir şekilde engelleniyor.

Turkcell başta GSM operatörlerinin hükümetle bir kısmı kamuya da yansımayan ilişkiler içinde çalıştıkları biliniyor. Şimdi bu çalışmanın keyfi kara listeler yoluyla iletişimin engellenmesi gibi bir boyut kazandığı da anlaşılıyor.