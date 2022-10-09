'Kara liste' affı: 10 milyon kişi ve şirket yararlanacak

Sosyal destekleri içeren torba teklifle, Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda “kara liste” olarak bilinen kredi borçlularına sicil affı geliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, söz konusu torba teklifindeki madde, 10 milyondan fazla kişi ve şirketi ilgilendiriyor.

Bu haktan, anapara ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022’den önce olan kişiler ve şirketler yararlanacak. Borçlarını 1 Temmuz 2023’e kadar ödeyenlerin veya yapılandıranların, Bankalar Birliği Risk Merkezi’ndeki kayıtları silinecek.

Olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak

Kredi kuruluşlarının ve finansal kuruluşların, bu kişiler veya şirketlerle yaptıkları işlemlerde, geçmiş dönem performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak. Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde eski kayıtlar görünmeyecek. Bunu sağlayan finans kuruluşlar için bu işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk doğmayacak.

Bu yıl 4 milyonu aştı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin raporlarına göre Temmuz 2022 itibarıyla bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş ve borcu devam edenlerin sayısı 4 milyon 144 bin kişiyi buldu. Protesto edilen senet sayısı ise 2022’de 206 bin 419 oldu. Mali boyutu 7 milyar 81 milyon lirayı bulan senetlerden 1 milyar 248 milyon liralık bölümü protesto edildikten sonra ödendi. 2021’de ise mali boyutu 12 milyar lirayı bulan yaklaşık 420 bin senet protesto edilmişti. Aynı raporlara göre 2021’de ayda ortalama 3 bine yakın kişi ve şirkete çek yasağı getirildi.