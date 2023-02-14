Kara avcılığı ülke genelinde durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hasara neden olan deprem nedeniyle kara avcılığının Türkiye genelinde ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"20 Ağustos 2022 ile 05 Mart 2023 tarih aralığını kapsayan 2022-2023 Av Dönemi, yaban hayatı ve yaşam alanlarının deprem felaketinden olumsuz etkilenmesi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığınca yeniden değerlendirildi. Bu kapsamda, ülkemizin önemli doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması maksadıyla 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 5. ve 12. maddeleri gereği, kara avcılığının bugünden itibaren durdurulması kararlaştırıldı."