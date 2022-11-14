Kar yağışı için tarih verildi

Kasım ayıyla birlikte havalar iyiden iyiye soğumaya başlarken, Meteorolojik kaynaklardan ilk ciddi kar yağışı için tarih geldi. Şehir merkezlerine kar yağışı için 10-15 Aralık tarihleri arasını işaret eden uzmanlar, Ocak ayının başında Türkiye'de La Nina kışıyla birlikte gece ve gündüz arasında 20 dereceyi bulan sıcaklık farkları oluşacağına dikkat çekti.

Uzmanlar hava sıcaklıklarının Aralık ayında mevsim normallerinin altında izleyeceğine yönelik vatandaşları uyardı.

İlk ciddi kar yağışı için tarih verdi

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, katıldığı bir programda kış ayına yönelik önemli açıklamalarda bulunurken ilk ciddi kar yağışı için tarih verdi. Bozkurt, "Şehir merkezlerine kar yağışı Kasım ayının sonunda gelecek. Ama ilk ciddi kış provası 10-15 Aralık tarihleri arasında olacak. Ciddi anlamda soğuk ve yağışlı hava olacak" ifadelerini kullandı.

Yoğun kar yağışı bekleniyor

Aralık ayının sonunda Ocak ayının başında çok şiddetli bir kış etkili olacak. Özellikle yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor ve bunlara şiddetli fırtınalar da eklenecek.

Gece ile gündüz arasında 20 derece fark

Gece ve gündüz arasında 20 dereceyi bulan farkların olacağını söyleyen Bozkurt, Kasım ayının bir geçiş mevsimi olduğunu belirtti. Bozkurt gribal enfeksiyonlara karşı da vatandaşları uyardı.