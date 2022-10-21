Kar ve tipi ulaşımı aksattı

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kara yolunda karla mücadele çalışması başlatıldı.

Kars-Digor kara yolunda karla mücadele

Kars'ta da gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar özellikle yüksek kesimlerdeki köylerde etkisini gösterdi. Kar yağışının etkili olduğu Kars-Digor kara yolunda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Erzurum ve Kars'ta etkili olan kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının düşmesi sonrası Erzurum'da etkili olan sağanak ve soğuk hava, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Rize'de etkili olan soğuk hava ve sağanağın ardından gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görülmeye başlandı. (AA)