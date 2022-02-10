Kar şimdi de Konya'da...

Konya ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Konya'yı Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Aksaray, Adana ve Isparta’ya bağlayan karayolları tüm araçların ulaşımına kapatıldı. Yolların kapanmasıyla otobüslerin de geçişine izin verilmemesi üzerine yolcular şehirler arası otobüs terminalinde bekletilmeye başlandı. Kentte 21 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi.

Konya'da Yoğun Kar yağışı kent genelinde etkisi sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle kenti komşu olan bağlayan Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya'ya bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı. Isparta kara yolunda ise TIR, otobüs ve kamyonların geçişine izin verilmedi. Kentte sadece Konya- Karaman Kara Yolu ulaşıma açık tutuluyor.

Yolların kapanmasıyla otobüslerin de geçişine izin verilmemesi üzerine yolcular şehirler arası otobüs terminalinde bekletilmeye başlandı.

Yola çıkanlar durduruluyor

Akşehir’e gitmek için Konya’dan yola çıkan ve tipi nedeniyle kapanan yolun polis noktasında durdurulan Burak Büyükköroğlu, “Akşehir’den geldik. Konya’da sabah işlerimiz vardı. Sabah onları hallettik ve akşam dönecektik ama yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bizi bırakmadılar. Şu anda bekliyoruz, inşallah yollar açılacak ve biz de evimize gideceğiz” dedi.

Konya’dan yola çıkan kamyon şoförü olan Ahmet Koç, “Konya’dan yola çıktık, İstanbul’a gideceğiz. Ama yol kapalı burada kış böyle, arada böyle kalıyoruz sabaha kadar” ifadelerini kullandı.

21 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi

Kent genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Cihanbeyli, Çumra, Çeltik, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent ve Yunak'ta yüz yüze eğitime yarın yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ara verildi. Meram, Selçuklu, Karatay ve Tuzlukçu ilçelerinde ise kırsal mahallelerde ve taşıma sistemle eğitime ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanların ise idari izinli sayılacağı bildirildi.