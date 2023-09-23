Kaptan Eda Erdem: Kimse bize bunu hediye etmedi, bu başarıları kazanmak için savaştık

2024 Paris Olimpiyatları'nda gitmeye hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem açıklamalarda bulundu.

Japonya maçını değerlendiren Kaptan Eda Erdem, "Çok zor maç oldu. Turnuvanın en istikrarlı takımı Japonya'ydı zaten. Çok iyilerdi gerçekten, özellikle ilk sette. İkinci seti kazanmamız momentumu değiştirdi. Diğer setlerde oyun denk gitti ama ağırlığımızı koyduk. Çok yorulduk ama değdi. Bu yazın en büyük anlamı Paris Olimpiyatları'na bilet almaktı" ifadelerini kullandı.

'Seyirci desteği bir yere kadar onları götürdü'

Japon seyirciler hakkında da konuşan Eda Erdem, "Japon taraftarlar çok keyifliydi ve çok saygılıydı. Hayatın her anında çok saygılı insanlar zaten ama Japon seyircilerin desteği bir yere kadar onları götürdü" dedi.

'Sonunda da hak ettiğimiz ilgiyi görmekten mutluyuz'

Şampiyonluk bayraklarının köprüler asılması hakkında da konuşan Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Bayrakların İstanbul Boğazı'na asılması bizi çok duygulandırdı. Görüntüler çok hoş ama biz bunu hak etik gerçekten. Kimse bize bunu hediye etmedi. Yıllardır ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz bunun yanında da başarı istiyoruz. Nihayet bu yaz rüya gibi bir yaz oldu. Sonucunda da ülkemizde de çok güzel ilgi alaka ve destek görüyoruz. Biz alnımızın ak sütü gibi gerçekten bütün yaz uğraşarak bu başarıları kazanmak için savaştık. Sonunda da hak ettiğimiz ilgiyi görmekten mutluyuz."