Kaptan Bora Ekşi cinayeti davasında karar açıklandı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Ergin Aktaş, tarafların avukatları ve gemi kaptanı Bora Ekşi'nin yakınları hazır bulundu. Öldürülen gemi kaptanı Bora Ekşi'nin ailesinin ve yaralanan mağdurların avukatları, sanığın indirim yapılmadan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Ergin Aktaş, "Geçirdiğim psikolojik rahatsızlık sonucunda kafamda kurgulayıp, inandığım düşüncelere göre hareket ettim. Gemi kaptanını bilerek isteyerek öldürmedim. Gemiyi savaş gemisi, kaptanı İngiliz kaptanı, arkadaşlarımı da düşman askeri olarak gördüm. Beni öldürecekler diye onlara saldırdım. Yakınlarına kendimi affettiremem, çünkü onların canı gitti. Beni affetmeyeceklerini biliyorum" dedi.

Sanık avukatı Deniz Önen ise sanığa ceza dahi verilemeyeceğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti sanık Ergin Aktaş hakkında kaptan Bora Ekşi'yi "Tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Aktaş "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan İsmail Çeken'e yönelik 11 yıl, Taşkın Yılmaz'a yönelik 10 yıl, Suat Kartal'a ve Sedat Kartal'a yönelik ise 9'ar yıl hapis olmak üzere toplam 39 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kararı açıklayan mahkeme başkanı, "Eylemden sonraki tutumların üzerine hak etmediğini düşündüğümüz için takdir ve haksız tahrik indirimi uygulamadık" dedi. Heyet, sanığın samimi bir pişmanlık içinde olmaması ve toplum içinde yarattığı ağır etki nedeniyle hiçbir suçtan takdiri indirim ve tahrik indirimi uygulamadı.