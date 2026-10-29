Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 29.10.2026 , 16:18 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 , 16:21
Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Göreme Açık Hava Müzesi civarında, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçaları vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, 2 kişinin kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan kişi hastaneye sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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