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Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

Göreme Açık Hava Müzesi yakınlarında bir peribacası çöktü. Bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaya parçalarının altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 29.10.2026 , 16:18 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 , 16:21

Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Göreme Açık Hava Müzesi civarında, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçaları vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, 2 kişinin kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan kişi hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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