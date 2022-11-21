Kanye West ABD başkanlığına tekrar aday olacağını duyurdu

Yasal adını "Ye" olarak değiştiren ABD'li rapçi Kanye West, 2024'te ABD başkanlığına aday olacağını doğruladı. Rapçi, 'Ye24' kampanyası ürünlerinin satılacağını ilan etti ve sloganının "geleceğe doğru" olacağını kaydetti.

Kanye West, 2020'de bağımsız aday olarak seçimlere girmiş ve 50 bin oy almıştı. West, ABD'nin çoğu eyaletinde pusulalarda çıkmadı.

X17onlineVideo adlı YouTube kanalı tarafından yayınlanan bir videoda, West'in Balenciaga ve Yeezy gibi markaların “Ye24” kelimelerini taşıyan kıyafetlerini sergilediği görülürken burada sözlü olarak aday olacağını ilan etti.

West, ayrıca aşırı sağcı İngiliz vatandaşı Milo Yiannopoulos'un "kampanya üzerinde çalıştığını" belirtti.

Twitter'a geri döndü

West'in duyurusu, anti-semitist açıklamalarından sonra yasaklandığı Twitter'a geri dönmesini takiben geldi.

West'in, 2024'te eski ABD Başkanı Donald Trump ile yeniden aday olacağını ima eden Başkan Joe Biden'ın karşısına çıkması bekleniyor.