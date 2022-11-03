Kante Nusret’in teklifini reddetti: Ben Beşiktaş’lıyım

Sakatlığı nedeniyle Fransa'yı 2022 Dünya Kupası'nda yalnız bırakacak N'Golo Kante, ünlü Türk şef Nusret'le bir araya geldi. Kante, Fenerbahçe'ye gelmesi yönündeki teklife "Hayır, hayır. Beşiktaş" yanıtını verdi.

Altyapısından yetiştiği Suresnes'ten 2010 yılında Boulogne'a transfer olarak profesyonel olan Kante, 2013'te ise Caen'in yolunu tutmuştu. 2 yıl sonra 9 milyon Euro'ya Caen'in yolunu tutan Fransız orta saha, 1 yıl sonra ise tam 35.8 milyon euro bedelle Chelsea'ye imza atmıştı.

Chelsea formasıyla bu sezon sadece 2 maçta forma giyebilen Kante, 2022 Dünya Kupası'nda da forma giyemeyecek.