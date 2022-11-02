Kanser istatistikleri 5 yıldır yayınlanmıyor: 'Bakanlık suç işliyor'

Dünyada ve Türkiye’de kanser vakaları artmaya devam ederken kanser verilerine ilişkin en son veri Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yılında yayınlandı.

Son raporda 2017 yılında ülkemizde toplam 180 bin 288 kişinin kansere yakalandığı tahmin edildiği belirtilirken, “Türkiye kanser insidansı, dünya insidansının bir miktar üzerinde seyretmektedir” ifadeleri dikkat çekti.

BirGün’den Sibel Bahçetepe'ye değerlendirmelerde bulunan CHP’nin doktor milletvekillerinden Fikret Şahin, “5 yıldır kanser istatistikleri neden yayınlanmıyor?” diye sordu. Ekonomik kriz sonucu yurttaşın güvenli gıdaya erişemediğini belirten Şahin “Yurttaş, işsizlikten stres sahibi oluyor, tarımsal üretimde ekonomik krizle bağlantılı olarak ucuz tarımsal ilaçların kullanılması toprak, su ve havayı kirletiyor. Tüm bu değişkenler bir araya geldiğinde millet erken yaşta hasta oluyor, toplum sağlığı büyük tehlike altına giriyor” diye konuştu.

'Bakanlık kanser istatistiklerini derhal yayınlamalı'

Kanser vakalarının artmasındaki çevresel faktörlerin önemine dikkat çeken Şahin, şöyle devam etti:

“Toprak, su ve hava kirliliğine bağlı olarak güvenli gıdaya ulaşamama sorunu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hastalıkların ve kanser vakalarının artmasına yol açmaktadır. Ancak ülkemizde son yıllarda kötüleşen ekonomi ve buna bağlı olarak vatandaşlarımızın güvenli ve yeterli gıdaya ulaşımında yaşanan sorunlar, kanser vakalarının diğer toplumlara göre daha çok artmasına yol açmıştır. Sağlık Bakanlığı 2017 yılı Kanser İstatistikleri Raporu’nda Türkiye’deki kanser insidansının (belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi içerisinde, belirli bir hastalık ya da hastalıkların yeni olgularının sayısını gösterir) dünya insidansına göre daha fazla olduğu resmen itiraf edilmiştir. Sağlık gibi bir alanda günlük ve dönemsel siyasi çıkarların peşinde koşmak ülkemizin geleceğine ihanettir. Bu ihanetten en kısa zamanda geri dönülmeli, kanser istatistikleri kamuoyuyla paylaşılmalı ve uzun vadeli stratejik planlar ortaya konularak topraktan sofraya güvenli gıda yaklaşımını içeren düzenlemeler yapılmalıdır.

Sağlık Bakanlığı derhal kanser istatistiklerini yayınlamalı ve devletimiz bu konuda uzun vadeli planlar oluşturarak daha temiz bir çevre ve güvenilir gıdaya ulaşım noktasında adımlar atmalıdır. Şu an Türkiye’yi hastalandıran ve vatandaşın daha fazla kanser olmasına neden olan bir ortamla karşı karşıyayız.”