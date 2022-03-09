'Kanıtlar ABD'nin Ukrayna'daki neo-Nazi Azak Taburu'nu desteklemiş olabileceğini gösteriyor'

Ukrayna savaşı sırasında en çok dikkat çeken gruplardan biri Ukrayna'nın neo-Nazi Azak Taburu oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin operasyonu başlatırken amaçlarını "Ukrayna'yı militarizmden ve Nazilerden arındırmak" olarak açıklamıştı.

Çinli basın organı Global Times'ta yayınlanan ve Huang Lanlan ile Cui Fandi'nin imzasını taşıyan değerlendirmede "beyazların üstünlüğünü savunan Ukrayna merkezli neo-Nazi Azak Taburu olarak da bilinen Azak Özel Harekat Müfrezesi, devam eden Ukrayna-Rusya krizinde dünya çapında ilgi topladı" denildi.

ABD'yle de bağlara sahip

Azak üyelerinin domuz yağıyla kurşun yağladığını gösteren hakaret içeren ırkçı bir video, Ukrayna Ulusal Muhafızları (NGU) tarafından sosyal medyada, "Ulusal Muhafızların Azak savaşçıları, kurşunları Kadirov'un orklarına karşı domuz yağıyla yağladı" denilerek paylaşılmıştı. Ukrayna Ulusal Muhafızları gelen eleştirilerin ardından paylaşımı sildi.

Global Times'taki haberde, "İronik olarak, dünya güvenliğine yönelik bir tehdit ve insan uygarlığının düşmanı olarak görülmesine rağmen, Azak Taburu'nun sadece Ukrayna makamlarıyla değil, ABD ile de bağları olduğu tespit edildi" denildi.

ABD'den neo-Nazilere silah ve eğitim yardımı

Ocak 2022 tarihli Yahoo News makalesine göre CIA, 2015'ten beri Ukrayna'daki güçleri gizlice eğitti. CIA'in "seçkin Ukrayna özel harekat kuvvetleri ve diğer istihbarat birimleri için gizli bir yoğun eğitim programı yürüttüğü" belirtildi. Yahoo ek olarak, CIA'nın 2015 yılına kadar oradaki muadillerine tavsiyede bulunmak için doğu Ukrayna'daki cepheyi ziyaret ettiğini açıkladı.

The Nation dergisinde Ocak 2016'da yayınlanan bir makalede, ABD Kongresi'nin Azak Taburu gibi neo-Nazi grupları yıl sonu harcama faturasından finanse etme yasağını kaldırdığını yazıldı. ABD Kongresi'nden iki senatör The Nation'a verdiği demeçte "Neo-Nazi Ukraynalı milislere, Azak Taburuna silah, eğitim ve diğer yardımları" sınırlayan Meclis Savunma Ödenekleri tasarısının, Pentagon'dan gelen baskının ardından Kasım 2015'te kaldırıldığını söyledi.

Aralık 2017'de Amerikan silah üreticisi AirTronic'ten Richard Vandiver, VOA'ya verdiği demeçte Ukrayna'ya öldürücü silah satışının ABD Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve Ukrayna hükümeti ile "çok yakın koordinasyon" içinde yapıldığını söyledi. Atlantik Konseyi'nin Dijital Adli Araştırma Laboratuvarı, Ocak 2018 tarihli bir raporda Azak Taburu'nun transferin alıcısı olduğu doğrulanmış oldu.

'ABD gerçekte Rusya-Ukrayna krizinden en çok yararlanan taraf'

Global Times'a konuşan Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde ulusal güvenlik uzmanı olan Li Wei, "Ukrayna'daki neo-Nazileri desteklemek ABD'nin kendi çıkarlarına hizmet ediyor" dedi. Li Wei, "ABD, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaları körükleyerek Rusya'yı zayıflattı ve Ukrayna'yı NATO'ya daha da itti; ayrıca stratejik olarak ABD'ye daha bağımlı hale getirdi. ABD gerçekte Rusya-Ukrayna krizinden en çok yararlanan taraf" diyerek sözlerine devam etti.

Global Times'taki makalede, 2021'in sonlarında ABD'nin, Birleşmiş Milletler'deki oylanan "Nazizmin, neo-Nazizmin ve çağdaş ırkçılık biçimlerini körüklemeye katkıda bulunan diğer uygulamaların yüceltilmesiyle mücadele" taslağını veto eden iki ülkeden biri olduğunu hatırlatıldı.

ABD daha önce de terör örgütlerine destek verdi

Li Wei bu durumu, "ABD'nin El Kaide ve IŞİD gibi terörist grupları desteklediğini veya yardım ettiğini gördük. ABD kendi jeopolitik çıkarları için dünyayla uğraşıyor." diye açıkladı.

Global Times'taki haberde, Hong Kong medyasının, Aralık 2019'da "Azak Taburu üyeleri de dahil olmak üzere bazı Ukraynalı neo-Nazilerin Hong Kong sokaklarında ayrılıkçı ayaklanmalarda görüldüğünü" yazdığını belirtti. Haberde ayrıca, Avustralya ve ABD'de terör olaylarına karışan kişilerin Azak Taburu ile bağlantılı olduğu iddia edildi.