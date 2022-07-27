Kanalizasyon patladı: Zonguldak'ta plaj kapatıldı

Zonguldak'ın en popüler plajlarından Kapuz Plajı'nın girişinde bulunan atık su hattı tıkanıklık nedeniyle taştı. Atık sular kanalizasyondan plaja akarken denizden alınan numune sonrası Kapuz Plajı tedbir amaçlı 2 gün kapatıldı.

Belediye ekipleri plajı temizlik için çalışmaları yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan numune incelenerek çıkacak sonuca göre karar verilecek. Zonguldak Belediyesi tedbir olarak Kapuz Plajı'nı Perşembe ve Cuma günü olmak üzere 2 gün kapattı.

Kapuz Plaj Tesisleri'nin tedbir amaçlı olarak Perşembe ve Cuma günleri kapalı olacağı belirtildi.

Yapılan çalışma sonucunda vidanjör yardımıyla borulardaki tıkanıklık kısa sürede giderildi. Denize girilmesine izin verilmemesi üzerine birçok vatandaş plajdan ayrıldı.

Kapuz Plajı İşletme Müdürü Korkmaz Kartal, "Ekipler geldiğinde terfi sisteminde bir arıza olduğu söylendi. Arıza kısa sürede giderildi ama biz önlemimizi almak için vatandaşlarımızı anonsla uyardık. Vatandaşlarımız da bu yasağa riayet ediyor, kırmızı bayrağımızı da çektik. Terfiden kaynaklanan bir durum olunca lağım suyunun karışma ihtimalinin yüksek olduğu söylendiği için böyle bir önlem aldık" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, deniz suyunun etkilenip etkilenmediğini belirlemek için suyun farklı noktalarından numune aldı.

Zonguldak Belediyesi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, atık su hattı üzerinde tıkanıklığın meydana geldiğini, plajda perşembe ve cuma günleri denize girilmesine izin verilmeyeceğini belirtti.