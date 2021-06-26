Kanal İstanbul protesto edildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün katıldığı "Kanal İstanbul temel atma töreni" yandaş basın tarafından "büyük adım" olarak sunulurken, İBB Başkanı İmamoğlu, törenin Kanal İstanbul projesiyle bir ilgisinin olmadığını açıklamıştı.

Erdoğan 'Kanal İstanbul'un ilk köprüsü için olduğu söylenen temel atma töreninde konuşurken İstanbul'da yurttaşlar da Bakırköy ve Küçükçekmece'de projeyi protesto etti.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Küçükçekmece İlçe Örgütü, Küçükçekmece Tarihi Köprü’de bir araya geldi.

"Ranta, kanala geçit yok", "Boyun eğme memlekete sahip çık", "Yağma yok sosyalizm var" sloganlarının atıldığı basın açıklamasında, AKP’nin ve sermaye sınıfının mega projelerine geçit verilmeyeceği söylendi.

Açıklamada, AKP’nin rant uğruna doğayı talan ettiği söylenerek şöyle denildi:

"Mega projelerini; halka, onların düşünemeyecekleri öneme sahip olan gereksinimlermiş gibi dayatan ve bu ihtiyaçları karşılamak için bütün sorumluluğu emekçi sınıfın sırtına yükleyen sermaye sınıfı ve onu temsil eden iktidara karşı örgütlenelim, dayanışmayı güçlendirelim.

Yalan, hile ve talan üstüne kurulu bu yağma düzenini yerle bir etmeyi istemek, düzen değişikliği talep etmek en doğal haktır. Tek çıkış yolunun; insanca, eşit, adil bir düzende, Sosyalizmde mümkün olduğunu unutmayalım."

"Ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu" üyeleri de Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bir araya geldi.

Basın açıklamasını okuyan Oya Erakıncı, "Günlerdir Sazlıdere Barajı'nın yanında iş makineleri, hafriyat kamyonları çalışıyor. Sazlıdere'nin üstünü doldurup kamyonlar daha rahat çalışsın diye yol yapılıyor. Baraj kenarının düzleştirilmesi çalışması yapılıyor" dedi.

Meydanı ablukaya alan polis, basın açıklaması sonrasında yapılacak yürüyüşe engel oldu. Grup meydanda oturma eylemi yaptı.