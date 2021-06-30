'Kanal İstanbul için ihale pazarlık usulüyle, ilan edilmeden yapıldı'

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugünkü yazısında Kanal İstanbul projesi kapsamında yapılan deplase ihalesine ilişkin önemli iddialarda bulundu.

Dört gün önce “Kanal İstanbul” adıyla atılan otoyol temeline ilişkin yazan Toker, Rönesans'a ihale edilen bu otoyolun paralı ve Hazine garantili olacağı söylenmediğini vurguladı.

'Pazarlık usulüyle yapıldı, ilan edilmedi'

Proje sürecindeki "deplase" işlemlerine değinen Toker, şöyle yazdı:

"ÇED raporuna göre 2 yıl sürecek hazırlık dönemi içinde yapılması gereken işlerden en önemlisi, “deplase”. Konuya birkaç kez değindim. Kanal yapılırsa, ulaşım, doğalgaz, elektrik iletim hatlarının üzerinden geçecek. Yani o hatları kesecek. Bu nedenle, mevcut hatların yerlerinin değiştirilmesi gerekiyor. Bu da milyarlarca liralık birçok yeni ihale demek.

Değerli okurlar işte bu devasa ölçekteki deplase ihalelerinden biri 28 Haziran'da yani evvelsi gün yapıldı. Duydunuz mu? Tabii ki hayır. Çünkü pazarlık usulüyle yapıldı. İlan edilmedi. Neden mi?

Bu ihalenin, kürsüden bağırarak vatandaşa propaganda yapacak, muhalefete hakaret etmeye zemin oluşturacak bir yanı yoktu. Bilakis vatandaşın hayatını zorlaştırma potansiyeli taşıyan bir iş için yapılan bu ihaleyle şirketlere yine milyarlar aktarılacaktı. Nasıl anlatsınlar, nasıl ilan etsinler…"

Maliyeti 3,5 milyar TL

İhalenin detaylarını da paylaşan Toker, kamuoyuna açıklanmayan 28 Haziran tarihli ihalenin maliyetinin 3,5 milyar TL olduğunu söyledi.