'Kanal İstanbul' için hatıra parası basıldı

Geçtiğimiz günlerde ilk temeli atılan 'Kanal İstanbul' projesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 'Hatıra Parası'nı satışa sundu. 3 bin adet basılan gümüş paralar, 300 TL ve kutulu 350 TL ücretle satın alınabiliyor.

İHA'nın aktardığına göre, hatıra parası, satışa çıktığı günden itibaren bir ay boyunca, aynı kişiye tek seferde yapılacak satış miktarı bir adet ile sınırlandırıldı. Söz konusu para iki yıl süreyle Beşiktaş’ta bulunan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü mağazasında sunulacak.