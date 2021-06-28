Kanal İstanbul anketi sonucu: Halk doğru bulmuyor

Metropoll Araştırma, geçen günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temelinin atıldığı Kanal İstanbul projesiyle ilgili yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

Sonuçlara göre, "Kanal İstanbul'un yapılmasını doğru bulmuyorum" diyenlerin oranı yüzde 48,6 oldu. Projenin yapılmasını doğru bulduğunu söyleyenleri ise yüzde 37,6'lık kesim oluştururken, "Fikrim ya da yanıtım yok" diyenlerin oranı da yüzde 13,8 oldu.

Parti bazında bakıldığında ise AKP'nin yüzde 13,2'si, MHP'nin de yüzde 36,8'i, Kanal İstanbul'un yapılmasını doğru bulmadığını belirtti.