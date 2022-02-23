Kanada'dan Rusya'ya yaptırım kararı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, düzenlediği basın toplantısında Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıyan Rusya'ya yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

"Rusya'nın küstah provokasyonları dünyadaki güvenlik ve barış için bir tehdittir" diyen Trudeau, Kanada'nın "Rus saldırganlığı" karşısında NATO'yu desteklemek için Letonya ve çevredeki bölgeye ek olarak 460 kadar Kanada Silahlı Kuvvetleri üyesi gönderdiğini söyledi.

Kanada Başbakanı, ekonomik yaptırımların ilk aşamasında Kanadalıları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tanıdığı ayrılıkçı bölgeler, Donetsk ve Lugansk ile tüm finansal anlaşmalardan menedeceğini bildirdi.

Tanıma kararına oy veren Rus parlamento üyelerine yaptırım

Trudeau ayrıca, yaptırımların isyancıların bölgelerini tanıma kararına oy veren Rus Parlamentosu üyelerini de hedef alacağını ve Kanadalıların, Rus devlet tahvillerini satın almalarının yasaklayacağını kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden da Washington'un Rusya'nın askeri bankasına ve finans kuruluşu VEB'ye karşı "tam blokaj yaptırımları" kararı aldığını duyurmuştu.

Washington ayrıca, ilerleyen günlerde Rus seçkinlerine ve aile yakınlarına da yaptırımlar uygulayacağını uyarısında bulunmuştu.