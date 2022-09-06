Kanada'daki bıçaklı saldırganlardan birisi ölü bulundu

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde 10 kişiyi öldüren, 18 kişiyi de yaralayan ve polisin peşinde olduğu iki şüpheliden birinin ölü bulunması polisin önüne çözülmesi gereken ikinci bir gizem olarak çıktı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, yerli halktan vatandaşların yoğunlukta olduğu bu eyalette düzenlenen ve ülkenin en kanlı kitlesel şiddet eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçen saldırının şüphelilerinden 31 yaşındaki Damien Sanderson'ın cesedi, yetkililerce aranan bir evin yakınlarındaki otluk bir alanda tespit edildi. Bedenin yaralar olduğu görülen Damien Sanderson'ın, diğer şüpheli olan kardeşi Myles tarafından öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Myles Sanderson için arama çalışmaları devam ediyor. Polis, saldırganın ABD'ye kaçmaya çalışabileceği seçeneği nedeniyle sınır yetkililerini de alarma geçirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau saldırının ardından yaptığı açıklamada "Şiddetin hiçbir türlüsünün ülkemizde yeri yok" ifadesini kullanmıştı.