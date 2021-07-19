Kanada'da kilise, toplu çocuk mezarlarının ardından 13 okulun kaydını açıklayacak

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinin Delmas kentindeki eski Yerli Okulu için zemin çalışmalarına katılan Egemen Yerli Uluslar Federasyonu (FSIN) Başkanı Bobby Cameron, Katolik Kilisesi tarafından en az 13 okulun kayıtlarının yayınlanacağını açıkladı.

CTV News'a konuşan Cameron, "Bu iyi bir haber ve Kanada genelinde diğer kiliselerin hayatta kalanların ve yaşamını yitirenlerin kayıtlarını yayınlamaları bir başlangıç" dedi.

Cameron, geçtiğimiz hafta, ofisinin Saskatchewan'da 13 okuldan sorumlu Katolik Kiliselerinin kayıtları FSIN'e ulaştıracağına dair mektup aldığını söylemişti. FSIN, yaşamını yitiren çocukların kayıtlarının yayınlanması yönünde uzun bir süredir çağrı yapıyordu.

Delmas'taki zemin araştırmasının tamamlandığını söyleyen Cameron, araştırma ekibinin gelecek hafta sonu daha fazla zemin araştırması için La Ronge'a gideceğini söyledi.

FSIN, Kamloops'ta Katolik Kilisesi'ne bağlı eski yerli okulunda yaklaşık 215 öğrencinin cesedinin bulunmasının ardından Papa Francis'e kilise adına özür dileme çağrısı yapmıştı. FSIN, Vatikan'dan tüm okulların kayıtlarının yayınlanması için de çağrıda bulunmuştu.