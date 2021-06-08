Kanada'da ırkçı saldırı: 4 kişi yaşamını yitirdi

Müslüman bir ailenin hedef alındığı söylenen saldırı, hafta sonu Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Londra kentinde meydana geldi.

DW Türkçe'nin haberine göre, olayla ilgili Pazartesi günü bir basın açıklaması yapan polis, "elde edilen ilk bulguların saldırının ırkçı saiklerle işlenmiş olduğuna işaret ettiğini" söyledi. Ailenin Müslüman olduğu için hedef alındığı ve saldırının bir nefret eylemi olduğunu tahmin ettiklerini belirten polis, saldırının planlı olduğuna dair ellerinde ipuçları bulunduğunu kaydetti.

4 kişi yaşamını yitirdi

Saldırıyı siyah bir minibüsle düzenleyen 20 yaşındaki fail, olayın ardından kaçmaya çalışmış ancak 7 kilometre uzaklaşabildikten sonra yakalanmıştı. Saldırıda aynı aileden 74 ve 44 yaşlarında iki kadın, 46 yaşında bir erkek ve 15 yaşında bir kız çocuğu yaşamını yitirmiş, 9 yaşındaki bir erkek çocuğu ise ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi.

Ailenin 14 yıl önce Pakistan'dan Kanada'ya göç ettiği öğrenildi. Yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı Londra kenti, ülkede Müslüman nüfusun en çok yaşadığı bölgelerden biri.

İbrahim Kalın'dan açıklama

Olayın ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın ülkede yaşayan tüm Müslüman toplumunun yanında olduğunu belirterek "İslamofobi'nin toplumumuzda kesinlikle yeri yok. Bu nefret sinsi ve alçakçadır, artık buna son verilmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise sosyal medya hesabından "Kanada’da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren ve 4 Müslümanı öldüren kişinin, İslamofobik saiklerle hareket ettiği açıklandı. Bu, üretilmiş korkunun nefrete, nefretin düşmanlığa ve şiddete dönüşeceğinin en son örneğidir. Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır" paylaşımında bulundu.

Ülkede benzer ırkçı saldırı daha önce de olmuştu. 2017 yılında bir camiye saldırı düzenlenen saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmişti.