Kanada'da Fransızca'nın hakim olmasını öngören tasarı protesto edildi

Kanada'nın İngilizce ve Fransızca'nın yaygın olduğu Quebec eyaletinde halk, eyalette tek resmi dil olmasını öngören "Bill 96" adlı tasarıya karşı sokaklara çıktı.

Eyaletin en büyük kenti Montreal'de düzenlenen gösterilerde eylemciler, söz konusu tasarının temel hakların ihlali olduğunu vurgulayarak bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Protestolarda "Quebec'te bana yer var mı?", "Fransızca'yı koruyun, ancak İngilizce konuşma haklarını ortadan kaldırma pahasına değil" yazılı pankartlar taşındı

1977 Fransız Dili Yasasında birtakım değişiklikler öngören "Bill 96" tasarısının bu ay sonunda Kanada Parlamentosu tarafından oylanması bekleniyor. Tasarı, Fransızca'nın "toplumun tüm katmanlarına" hakim olacak olmasıyla eleştiriliyor.

Yasadaki değişiklikler arasında, Quebec'e yeni gelen kişilerin 6 ay aradan sonra devlet dairelerinde Fransızca hizmet alması, anadili İngilizce olan öğrencilerin 3 zorunlu Fransızca dersi alması gibi zorunluluklar yer alıyor.

Söz konusu tasarıya yerliler de "Önceliğimiz kendi anadilimizi konuşmak" diyerek tepki gösterdi.