Kamyonetin çarptığı doktor hayatını kaybetti

Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı caddesinde saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazadacadde üzerinde ilerleyen kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle yol kenarındaki taksiye çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen 2 kişiye çarptı.

DHA'nın haberine göre; kazada kaldırımdaki yayalardan Samet Şenelen yaralanırken, Doktor Buğra Kaan Yücebaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonet şoförünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan Samet Şenelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayı yapan kamyonet şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.