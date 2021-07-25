Kamyonet su kanalına devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Samsun'da saat 05.30 sıralarında Kavak ilçesinde kaza meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, 9 yaşındaki Eren İsmail Aydın yönetimindeki 77 AAD 052 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi. Yaklaşık 60 metre sürüklenen kamyonet, menfeze çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, araçta bulunan 47 yaşındaki Güven Aydın ve 43 yaşındaki Nurşen Topal’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yaralanan Eren İsmail Aydın, 35 yaşındaki Ayla Aydın ve 17 yaşındaki Esra Zeynep Aydın, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Eren İsmail Aydın da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.