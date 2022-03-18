Kamyonet kullanan çocuk 9 kişiyi öldürdü

ABD’de 13 yaşındaki bir çocuğun kullandığı kamyonetin kazaya karışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Texas eyaletinde 9 kişinin hayatını kaybettiği kazadaki kamyoneti 13 yaşındaki bir çocuğun kullandığı ortaya çıktı.

Kamyoneti kullanan çocuğun karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpıştığı aktarılırken kamyonette bulunan 7 kişinin ve minibüste seyahat eden 13 yaşındaki bir çocukla ve 38 yaşındaki babasının hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, kamyonette ölenlerin 6’sının üniversite öğrencisi olduğunu ve katıldıkları golf turnuvası dönüşünde kaza yaptıklarını belirterek yaralı iki öğrencinin hastanede tedavi edildiğini bildirdi.

Aşırı hızdan dolayı gerçekleşen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı henüz 9 olarak belirlendi.