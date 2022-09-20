Kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen servise çarptı: Ölü ve yaralılar var

Sultanhisar'da bu sabah saat 07.00 sıralarında Aydın yönünden Nazilli yönüne giden Ahmet Yörük idaresindeki plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta duran A.Ö. yönetimindeki işçi taşıyan servis minibüsüne arkadan çarptı. Arkadan gelen A.G. yönetimindeki otomobil de kamyonete çarptı.

Kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kamyonetin sürücüsü Ahmet Yörük’ün öldüğü belirlendi. DHA'nın aktardığına göre, yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Nazilli ve Aydın devlet hastaneleri ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.