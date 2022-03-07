Kamyondan kafatası çaldılar

Colorado’da bulunan park halindeki bir kamyonda "Muaf İnsan Örneği" etiketli kutudaki kafatasları çalındı.

Olayın Colorado eyaletinin Denver şehrinde meydana geldiği bildirilirken polis henüz bir şüpheliyi yakalayamadığını söyledi.

Çalınan insan kafalarının eğitime yardımcı olmak için bağışlandığı bildirildi.

Eğitim için kullanılacak olan kafataslarının kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Science Care aracılığıyla bilimsel amaçlar için kullanılacağı ifade edildi.

Çalınan kafatasları ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyleyen polisler hırsızın kutunun içinde kafatasının olduğunu bilip bilmediğinden emin olmadıklarını ekledi.

Yetkililer soruşturma devam ettiği için çok az ayrıntı yayınlayabildiklerini ifade etti.