Kamyon gecekondunun üzerine düştü: Enkaz altında kaldılar

İstanbul Sarıyer’de, Kazım Karabekir Mahallesi Kuşdili Çıkmazı Sokak’ta 03.00 sularında meydana gelen olayda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FFS 404 plakalı kamyon, yokuş aşağı inerken ilk önce yol kenarında park halinde bulunan 34 GB 3401 plakalı otomobile çarptı.

Yolun altındaki bir gecekondunun çatısına çarpan kamyon daha sonra bir başka gecekondunun üzerine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve AFAD ekipleri mahsur kalan yurttaşları enkazdan çıkarmak için çalışma başlattı. Kadir Yörük, Gülşah Yörük ve kızları Melek Naz Yörük (14), Miray Yörük (10) ile kamyon şoförü enkazdan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla tedavi altına alınmak üzere çevre hastanelere kaldırıldı.

Bir kişinin durumu ağır

Kadir Yörük’ün yara almadığı olayda, Melek Naz ile Miray Yörük ve kamyon şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu, Gülşah Yörük’ün durumun ağır olduğu öğrenildi.

Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.