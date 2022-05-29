'Kamusal Tiyatro Neden Gereklidir?' panel serisinde 4. oturum

İstanbul Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde “Kamusal Tiyatro Neden Gereklidir?” başlığı altında düzenlenen panel serisinin dördüncü oturumu bugün saat 14.00’te Ruhi Su Salonu’nda yapıldı.

Hülya Muratlı, Özlem Daltaban, Kemal Aydoğan ve Tunç Tatoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı panel soL TV üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Panelde kamusal tiyatro için halihazırda bir mevzuat olmadığına dikkat çekildi. Hülya Muratlı kamusal tiyatro için halihazırda bir mevzuat olmadığını söyleyerek kültür sanat çalışmaları için yalnızca Anayasa’nın 64. maddesinin olduğunu ama bunun da yeterli olmadığını belirtti. Gerçek anlamda bir tiyatro yasasına ihtiyaç duyulduğuna inandığını söyleyen Muratlı kurumlar arasında; belediyeler, bakanlıklar ve tiyatrolar arasında bir eşgüdüm sorunu olduğunu vurguladı.

'Günlük dertlerimizden kurtulamıyoruz'

Muratlı konuşmasının bu bölümünü güncel ihtiyaçların; vergi, stopaj, KDV gibi can yakıcı ihtiyaçların gündemi meşgul ettiğini ve günlük dertlerden kurtulamadıklarını belirterek noktaladı.

Muratlı’nın ardından söz alan Özlem Daltaban öncelikli olan sorunun, gereken modeli belirlemek olduğunu söyledi. Özel tiyatroların tanımlanmasının ve kimliğin oluşturulmasının gerektiğini vurgulayan Daltaban tiyatroların toplumun gelişmesini sağlayan ve ülkenin imajını dünyada yaygınlaştıran yapılar olduğunu belirtti.

Sorunlar sadece pandemi dönemine ait değil

Daltaban’ın ardından söz alan Kemal Aydoğan, hak gaspı olduğunu vurguladı ve bu durumun, özel tiyatrolar için, düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda aciliyet hissinin yaratılması gerektiğine dikkat çeken Aydoğan, sorunların sadece pandemi dönemine ait olmadığını, 23 senedir herhangi bir çözüm odaklı çalışmanın yapılmadığını ve böyle bir çalışmadan kaçıldığını belirtti.

Devletin sanat politikası var mı?

Panelde yer alan konuşmacıların özellikle vurguladığı nokta, genel politikalarla uyumlu bir sanat politikasının olmadığıydı: Sanatı destekleyen ve dünyaya tanıtan bir çalışma olmadıkça bir sanat politikasından bahsedilemeyeceği belirtildi. Ayrıca piyasacılığın, kâr mantığının sanatsal alana girdiğinde, sanat politikasının oluşamayacağı ve istenilen durumun gerçekleşemeyeceği de ele alınan bir başka tartışma oldu.

Kurumsallık şart

Özlem Daltaban’ın, birtakım destekler yapıldığını ama süreklilik ve kurumsallığın olmadığını belirttiği panel, Muratlı’nın süreklilik için kültür politikasının olması gerektiği ve bunun herhangi bir yardım ya da destekten ibaret olmadığı; devletin ve özel tiyatroların eşgüdüm içinde çalışmaları gerektiği ve bir kamu yararı söz konusu olduğunu belirttiği sözlerinin ardından seyircilerin soruları ile devam etti.

Panelin tamamını ve ilk üç oturumu soL TV'nin Youtube kanalından izleyebilirsiniz.