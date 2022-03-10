Kamunun döviz açığı 207 milyar dolara yükseldi

QNB Finansbank, bugün yayımladığı sabah notunda kamunun artan döviz riskine ve özelin artan döviz fazlasına ilişkin son veriler paylaştı.

Buna göre, 2019 başlarına kadar 50 milyar civarında seyreden kamunun net döviz riski, Şubat 2022’de 207,4 milyar dolara yükseldi. 2018 sonuna göre bu kalemde artış, 144,4 milyar dolar oldu.

Sözcü'nün aktardığına göre 2019 sonunda 70.7 milyar dolar, 2020 sonunda 163.7 milyar dolar olan kamunun döviz açığı, 2021 sonunda 182,1 milyar dolara yükselmişti.

Ekonomik aktörlerin bilançolarında yer alan döviz varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki fark, net döviz pozisyon durumunu yansıtıyor. Döviz varlıkların yükümlülüklerden fazla olması durumunda kurlardaki yükselişten olumlu yönde etkilenilirken, tersi durumda da kurlardaki düşüşten kâr elde ediliyor.

Notta, kamunun döviz açığı hesaplanırken, kur korumalı mevduat, Hazine net döviz pozisyonu, kamu bankaları net döviz pozisyonu ve TCMB'nin swap ve forward dahil pozisyonuna bakıldı.

Özel sektörün döviz fazlası artıyor

Kamunun döviz riski son yıllarda hızla artarken, özel sektörün ise fazla pozisyonunu artırdığı görülüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı şirketlerin toplam varlık ve yükümlülüklerine göre, şirketlerin toplam döviz açık pozisyonu aralık sonu itibariyle 113,6 milyar dolar ile 2020 sonunda göre 8,4 milyar dolar geriledi.

2018 yılından beri şirketlerin açık pozisyonu düşüş eğiliminde ve 2018 sonuna göre 60,5 milyar dolar geriledi. Bu dönemde şirketlerin döviz varlıkları 42,6 milyar dolar artışla 163,3 milyar dolara yükselirken, döviz cinsi yükümlülükler 17,9 milyar dolar gerileyerek 276,9 milyar dolar oldu.