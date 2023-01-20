Kamudaki 700 bin işçi için zam pazarlığı başladı

Kamuda çalışan 700 bine yakın işçi için toplu sözleşme görüşmeleri resmi olarak başladı. Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Kamu İşveren Sendikası Genel Sekreteri Adnan Çiçek ile görüşerek taleplerini iletti.

NTV’nin haberine göre, işçi tarafı taban ücret iyileştirmesi yapılmasını, üstüne refah payı eklenmesini talep etti. Oransal zam talebi daha sonra iletilecek.

Geçici işçiler kadroya alınması talep edilirken, taşeronların kadroya geçene emeklilik şartının kaldırılması istendi. Ayrıca bu işçilere tayin hakkı verilmesi talep edildi.