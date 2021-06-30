Kamuda 1 Temmuz mesaisi genelgesi: İdari izinli sayılacaklar belli oldu

Kamu kurum ve kuruluşlarında 1 Temmuz’dan itibaren normal mesai saatlerine dönülürken, idari izni sürecekler de belirlendi.

Yayımlanan genelgeye göre, Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; yönetici pozisyonundakiler hariç olmak üzere, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24’üncü haftasından 32’nci haftasına kadarki süre içerisinde olan çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edilecek.