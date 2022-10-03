Kamu reklamları dağılımı: Muhalif yayınlar 0 saniye, gereğini yapan yandaşlar arasında büyük fark...

Televizyon ve gazetelerin en temel gelir kaynağı olan reklamların yayımlanması için genel olarak yandaş kanalların tercih edildiği bilinirken, AKP'nin kendi yandaşları arasında dahi reklam ayrımı yaptığı ortaya çıktı.

Gazeteci Hasan Basri Akdemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre; A Haber'e verilen reklam süresi CNN Türk'ün 2 katından daha fazla. Akdemir'in A Haber ve CNN Türk kıyaslaması yaparak paylaştığı veriler şöyle:

A Haber: 678.624 sn

CNN Türk: 271.195 sn

A Haber ve CNN Türk'e verilen kamu reklamları süreleri

Diğer yandan, iktidara yakınlığıyla bilinen televizyon kanallarına verilen kamu reklamları dikkat çekerken, "muhalif" medya kuruluşlarına kamu şirketlerinden hiç reklam verilmedi.

Akdemir'in açıkladığı veriler şu şekilde:

ATV'nin kamudan aldığı reklam: 311.074 sn

Show TV'nin kamudan aldığı reklam: 23.105 sn

NTV'nin kamudan aldığı reklam: 228.319

HaberTürk'ün kamudan aldığı reklam: 13.680 sn

Halk TV'nin kamudan aldığı reklam: 0 sn

Tele1'in kamudan aldığı reklam: 0 sn

KRT'nin kamudan aldığı reklam: 0 sn

TV5'in kamudan aldığı reklam: 0 sn