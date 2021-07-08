Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kamu işçilerine yapılan seyyanen zam teklifini açıkladı.
Buna göre brüt 3750-4000 lira arasında maaş alanlara 60 TL seyyanen zam, brüt 3577-3750 arasında maaş alan işçilere ise 100 TL seyyanen zam yapılacak.
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kamu işçilerine şaka gibi zam teklifi
Çalışma Bakanı Bilgin, kamu işçilerine 60 lira ile 100 lira arasında değişen zam teklifi yaptıklarını açıkladı.
Haber Merkezi
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kamu işçilerine yapılan seyyanen zam teklifini açıkladı.
Buna göre brüt 3750-4000 lira arasında maaş alanlara 60 TL seyyanen zam, brüt 3577-3750 arasında maaş alan işçilere ise 100 TL seyyanen zam yapılacak.