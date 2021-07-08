Kamu işçilerine şaka gibi zam teklifi

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kamu işçilerine yapılan seyyanen zam teklifini açıkladı.

Buna göre brüt 3750-4000 lira arasında maaş alanlara 60 TL seyyanen zam, brüt 3577-3750 arasında maaş alan işçilere ise 100 TL seyyanen zam yapılacak.