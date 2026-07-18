Kamu hastanesinde öncelikli hasta skandalı: Çapa'da 'Turistleri bekletmeyin' talimatı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Hastanesi Başhekimliği Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi tarafından hastanedeki klinik ve birimlere gönderilen “sağlık turizmi hastalarına yönelik randevu planlamaları hakkında” başlıklı yazıda, sağlık turizmi faaliyetlerinin “etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesinin büyük önem taşıdığı” ifade edildi.

Yazıda, Uluslararası Sağlık Turizmi Biriminin sağlık turizmi kapsamında başvuran hastaların muayene, tetkik ve tedavi süreçlerinin planlanabilmesi için kliniklerle koordinasyon sağladığı belirtilerek, son dönemde bazı hastalara ileri tarihlere randevu verilmesinin tedavi süreçlerini geciktirdiği, hasta memnuniyetini olumsuz etkilediği ve sağlık turizmi faaliyetlerinde aksamalara neden olduğu öne sürüldü.

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre, bu gerekçelerle kliniklerden, Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi tarafından iletilen randevu taleplerinin öncelikli olarak değerlendirilmesi, tıbbi zorunluluk bulunmadıkça sağlık turizmi hastalarına ileri tarihe randevu verilmemesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması istendi. Yazıda ayrıca hastanenin uluslararası alandaki hizmet kalitesinin korunması, hasta memnuniyetinin artırılması ve sağlık turizmi faaliyetlerinin etkin biçimde sürdürülmesi için konuya gerekli özenin gösterilmesi talep edildi.

65 yaş üstü ve kanser hastalarından da öncelikliler

Yazının gönderilmesiyle beraber sağlık turizmi ile gelen hastalar; kanser, böbrek yetmezliği ya da uzuv kaybı gibi hastalıkları olan engelli kişiler, 65 yaş ve üzeri kişiler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri, malul ve gaziler ile aileleri gibi Türkiye’de öncelikli hasta olarak tanımlanan kişilerin de önünde yer alabilecek.

Başhekimliğin yazısı öğretim üyeleri üzerinde baskı oluşturabilir

Çapa'da Uluslararası Sağlık Birimi diye bir birim kurulmuş olsa da buna uygun özel bir poliklinik bulunmuyor. Yurtdışından gelen bir hasta Çapa’da tedavi olmak istiyorsa, Sağlık Bakanlığı'nın uluslararası hastalar için oluşturduğu HealthTürkiye sistemi üzerinden başvuru yapabiliyor. Ya da Sağlık Biriminde kayıt sekreteri olarak görevlendirilen 2 kişi hastaların işlemlerini gerçekleştirdikten sonra hastalığın durumuna göre ilgili kliniği arayarak randevu alıyor ve hasta direkt doktora yönlendiriliyor.

Bir diğer seçenek de sağlık turizmi acentelerine başvurmak. Bu durumda ise acenteler yurtdışındaki hastayla ilk iletişimi kuruyor, doktor veya klinik seçimini gerçekleştiriyor, tedavi planını hazırlıyor ve hasta için diğer organizasyonları tamamlıyor.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün “Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı” internet sitesinde ücret tarifesi bölümü ise “Web sayfası kısa bir süre için hizmet verememektedir” ifadesiyle açılıyor. Ancak sağlık turizmi ile polikliniğe gelen hastaların sadece muayene ücretinin 1700 lira olduğu, eğer öğretim üyesi muayenesi istenirse de hastalığın kliniğine göre 10-15 bin TL aralığında değiştiği biliniyor. Üstelik sağlık turizminde yapılan tüm laboratuvar, görüntüleme, ameliyat hizmetleri de yine vatandaşlardan 3 kat daha fazla.

Başhekimlik tarafından gönderilen yazının, hastanedeki öğretim üyeleri üzerinde baskı oluşturacağı ve doktorların hasta inisiyatifi almasının önüne geçebileceği aktarılıyor.

‘Kamu hastaneleri gelir odaklı işletmelere dönüştürülüyor’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şube Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Erol, söz konusu uygulamanın sağlıkta uzun yıllardır sürdürülen piyasacı politikaların yeni bir halkası olduğunu söyledi.

İstanbul Tıp Fakültesi'nin tarihsel olarak ülkenin dört bir yanından gelen yurttaşlara kamusal sağlık hizmeti sunan üçüncü basamak bir üniversite hastanesi olduğuna dikkat çeken Erol, kamu hastanesinin ücret karşılığında sunulan sağlık turizmi hizmetleri için öncelik talep etmesinin yalnızca idari bir karar olarak görülemeyeceğini belirtti.

“Bu hastaneye gelen yurttaşlar zaman kaybedecek, tedavileri ötelenecek hastalar değildir” diyen Erol, “Bir kamu üniversitesi hastanesinin ücret karşılığında sunulan sağlık turizmi hizmetleri için öncelik talep etmesi, sağlık hizmetinin kamusal niteliğinin hangi anlayışla yönetildiğini de göstermektedir” ifadelerini kullandı.

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