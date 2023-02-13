Kamu görevlileri açıkladı: Kaos nedeniyle resmi vefat verileri eksik

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle resmi verilere göre 7 günde 29 bin 605 kişi yaşamını yitirdi. Yıkılan bina sayısı üzerinden yapılan tahminler kayıpların daha fazla olduğunu savunurken bölgede görev yapan iki kamu görevlisi can kaybı verilerinin "eksik" olduğunu kaydetti.

HalkTV'den Seyhan Avşar'a konuşan bir savcı ve bir adli tıp uzmanı birçok cenazenin defin ruhsatı beklenmeden toprağa verildiğini belirterek ölü sayısı verilerinin var olan rakamların çok altında olduğunu aktardı.

Deprem bölgesinde kaosun hakim olduğunun altını çizen kamu görevlileri yaşanan karmaşayı şu sözlerle anlattı: “Özellikle ilçeler ve köylerde defin ruhsatı alınmadan gömülüyor. Bu karmaşa içerisinde insanlar cenazelerini getirmekte zorlanıyor. En büyük neden bu. Birde insanlar beklemek istemiyor. Herkes çok gergin. Resmi veriler yanlış değil. Eksik şimdilik. Enkazlar kaldırılıp normalleşme başlayınca tam vefat sayısı tespit edilebilir.”