Kamu Başdenetçisi açıkladı: Nüfusun yüzde 10'u CİMER'e başvurmuş

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda, "Ombudsman ve Türkiye 2023 Hedefleri" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Kamu Denetçiliği Kurumunun, 2010 yılında yapılan değişiklikle anayasal bir kurum haline geldiğine işaret eden Malkoç, devletle, kamu hizmetleriyle yurttaşlar arasında ortaya çıkan sorun ve problemleri mahkemesiz çözen bir kurum olduklarını anlattı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan şikayetlere de değinen Malkoç, "2021 yılında CİMER'e halkın yaptığı şikayetler tam 6,5 milyon. Türkiye'nin 18 yaşından büyük nüfusu 60 milyon. Nüfusun yüzde 10'u CİMER'e şikayette bulunmuş." diye konuştu.