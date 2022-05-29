Kamu bankaları Bilal Erdoğan’ın vakfına sponsor oldu

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde yer aldığı Okçular Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul 10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'na kamu bankaları sponsor oldu.

İstanbul 10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Beyoğlu'ndaki Okçular Vakfı'nda düzenlenen ödül törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AKP Milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan ve Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve Aynı zaman AKP’li Beyoğlu Belediye Başkanı da olan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Okçuluk Yarışması'na birçok kamu bankası sponsor oldu. Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Halk Bankası’nın sponsor olduğu yarışmada Türk Hava Yolları (THY) ile en büyük hissesi Türkiye Varlık Fonu’na ait olan Turkcell de sponsor olarak yer aldı.

Yarışmanın en dikkat çeken sponsoru ise son yıllarda tartışmaların odağın yer alan Kemerburgaz’daki Kemer County Club oldu. İktidara yakınlığıyla bilinen Demirören Holding, Ziraat Bankası’ndan aldığı krediye karşılık, İstanbul Göktürk Kemer Country’deki golf sahası arazilerini ipotek ettirmişti. Demirören Holding ödeme yapmayınca da Kemer Country Club’ın golf sahaları Ziraat Bankası'na geçmişti.

Bakan Kasapoğlu: Önemli bir sembol

Öte yandan Okçuluk Yarışması’nın ödül töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, "Fetih kupası, şanlı fethin her yıl dönümünde İstanbul ve ülkemiz adına önemli bir sembol. Türkiye bir spor ülkesi olma yönünde her geçen gün büyük bir heyecanla, başarıyla daha güçlü yarınlara yürüyor... Bir yandan yeni yetenekleri keşfederken bir yandan halkımızı spora yönlendirme ve spor projelerimiz tüm hızıyla devam edecek" dedi.

Bilal Erdoğan: Türkiye zirvede

Bilal Erdoğan da okçuluk ailesinin bir arada olmasından keyif aldıklarını belirterek şöyle konuştu: "Umarım nice başarılara yürüyen ülkemiz için bu Fetih Kupası bir milat olur. Bunu bir milat olarak alıp başarı trendini takip ettiğimiz zaman, kulüpler, federasyonumuz, sayılardaki artışlar, bugün Türkiye okçulukta dünyanın zirvesinde…"