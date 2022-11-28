Kampüste inşaatta çökme: 1 işçi enkaz altında

Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü’nde bir su deposunun inşaatı sırasında çökme meydana geldi. Bir işçi yaralandı, bir işçi ise enkaz altında kaldı.

Haber Merkezi

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven kampüsündeki su deposu inşaatında, beton döküldükten sonra kalıp çöktü. Çökme sonucu bir işçi yaralanırken bir işçi de enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven kampüsünde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kampüsteki su deposu inşaatında, beton döküldükten sonra kalıp çöktü. Bir işçi yaralanırken bir işçi de enkaz altında kaldı.

Olay yerine çağırılan AFAD ekipleri, enkaz altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmalarını Iğdır Vali Yardımcısı Ömer Karataş da takip ediyor. (ANKA)

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