'Kamil Koç firması otobüslerinde şeriat uygulaması başlatmış' dedi, Bakanlığı işaret etti

Gazeteci Okan İrtem, sosyal medya hesabından “Kamil Koç firması otobüslerinde şeriat uygulaması başlatmış. Kadın ve erkek yan yana oturamıyor” açıklamasında bulunmuştu.

Gerçek Gündem’den Filiz Gazi'nin haberine göre, İrtem, kadın ve erkeğin birbirini tanıyor olsalar dahi yan yana bilet alamadıklarını söyledi.

İrtem, iki hafta önce yaşadığı olaya bir anlam veremediğini, bugün konunun sistemle ilgili olduğunu, Ulaştırma Bakanlığı’nın böyle bir düzenlemeye geçtiğini muavinlerden öğrendiğini ifade etti:

“İki hafta önce böyle bir şey yaşadığımda durumu anlamamıştım bugün ise muavinlerin kendileri açıklama yaptılar. Soyadları aynı olmadığı sürece kadın ve erkek olarak yan yana kişilere bilet kesilemediğini ifade ettiler. Sistemlerinde kadın- erkek kutucuklarını işaretlediklerinde soyadlar aynı değilse, bilet kesimi yapılamıyor.”