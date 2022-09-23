Kamil Dede hayatını kaybetti

Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri Kamil Dede, dün gece kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Partisi tarafından Dede'nin ardından yapılan açıklamada "1968 gençlik hareketinin unutulmaz önderlerindendi. Kamil Dede, Türkiye’nin bağımsızlığı, milletimizin kurtuluşu ve emekçi halkımızın iktidar olması için 60 yılı bulan mücadele hayatı içinde hep örgütlü oldu, hep Partili oldu. Mahir Çayan ile birlikte THKP-C’nin önder kadrosu içinde yer alan arkadaşımız, 12 Mart döneminin hapishane koşullarında Türkiye sosyalistlerinin birliği yolunda önemli sorumluluklar üstlendi. 1978 yılında arkadaşları ile birlikte Türkiye İşçi Köylü Partisi saflarına katıldı. Kamil Dede arkadaşımız 12 Eylül döneminin ardından Sosyalist Parti, İşçi Partisi ve Vatan Partisi’nde önder konumlarda sorumluluklar üstlenerek mücadelesini sürdürdü. Son olarak ilerleyen yaşına ve rahatsızlıklarına rağmen il il dolaşarak Sosyalist Cumhuriyet Partisi’nin örgütlenmesine büyük katkılarda bulundu" denildi.