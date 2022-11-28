Kamerun'da toprak kayması: 14 ölü

Kamerun'un Merkez Bölgesi Valisi Naseri Paul Bea yaptığı açıklamada, başkent Damas'ın Yaounde ilçesinde bir cenaze töreni sırasında meydana gelen toprak kaymasında 14 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bea, "Bölgede 10 ceset bulduk, ancak biz gelmeden önce dört ceset çoktan götürülmüştü" dedi.

Yetkili, 10 kişinin ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını da sözlerine ekledi.

Pazar günü Damas'ta bir cenaze töreni sırasında toprak kayması meydana geldi. Hayatta kalanları arama çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti.