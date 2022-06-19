Kalplerinden vurulmuş olarak bulundular: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Bakırköy'de bir kafede garson olarak çalışan 20 yaşındaki Alper Balcı, iddiaya göre 20 yaşındaki eski sevgilisi Suna Tanrıkulu ile 16 Haziran Perşembe günü Zeytinlik Mahallesi Milliyetçi Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki evinde buluştu.

DHA'da yer alan habere göre, Bir süre sonra daireden iki el silah sesi duyuldu. Alper Balcı, iddiaya göre A.C. isimli arkadaşını arayarak, "Suna kendini vurdu, çabuk gel" dedi. A.C.'nin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti. Balcı ve Tanrıkulu sol göğüslerinden vurulmuş halde bulundu. Alper Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, Suna Tanrıkulu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.