Kalp krizinden ölen arkadaşının anısına oynanan turnuvada kalp krizinden hayatını kaybetti

Bursa'da 6 ay önce kalp krizinden yaşamını yitiren Yıldırım Belediyesi çalışanı İlyas Kader anısına düzenlenen halı saha turnuvasında, aynı belediyede inşaat teknikeri olarak çalışan Mimar Sinan Öztürk (41) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Nisan ayında hayatını kaybeden Kader anısına belediye bünyesinde Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Halı Sahası'nda futbol turnuvası organize edildi.
Belediyede inşaat teknikeri olarak çalışan Mimar Sinan Öztürk de arkadaşlarıyla turnuvaya katıldı. Maç sırasında fenalaşan Öztürk, hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Öztürk, ameliyata alındı ancak müdahaleye karşın kurtarılamadı. (AA)