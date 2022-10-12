Kalın'dan ABD Senatosundaki F-16 kararına ilişkin açıklama: Olumlu adım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Senatosundaki F-16 tasarısına dair "Bunu Türkiye adına olumlu bir adım olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısındaki Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan eklemelerin Senato versiyonundan çıkarılmasına ilişkin Kalın, şunları söyledi:

"Bizim istediğimiz şekilde Kongreye gitmesinin önü açılmış oldu. Ama o, ara seçimlerden sonra Kongreye gider. Ondan sonra müzakereler devam edecek. Bu bizim için iyi bir şey. F-16 anlaşması yaparsak bizim istediğimiz şartlarda yapmış olacağız. Ama daha müzakere edilecek epey konu var. Bizim çok lehimize olan bir şey. Bunu Türkiye adına olumlu bir adım olarak görüyoruz."

Bugün ABD Kongresi'nde NDAA'nın son hali görüşüldü. New Jersey Senatörü Demokrat Menendez ile Maryland Senatörü van Hollen’ın sunduğu ve Türkiye’nin ABD’den F-16 alımını koşullara bağlayan iki ekleme de tasarıdan çıkarıldı.

Senato NDAA tasarısını tamamladıktan sonra Temsilciler Meclisi'nin versiyonu ile ortak bir metin haline getirilerek onay için ABD Başkanı Joe Biden’ın masasına gönderilecek.